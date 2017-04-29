İbrahim Erkal'ın tedavisine şok gelişme





İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine, ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü.





Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alınan Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti.

Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi.