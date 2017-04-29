Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Erkal'ın tedavisine şok gelişme /29 Nisan 2017 13:09

İbrahim Erkal'ın tedavisine şok gelişme

Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla özel bir hastanede tedavi altına alınan İbrahim Erkal'ın naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine alındığı bildirildi.

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 Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alınan İbrahim Erkal'ın naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine alındığı bildirildi.

Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi. 

İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine, ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü. 

Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alınan Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti. 
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