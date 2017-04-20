İşe bisikletle gitmek kanser ve kalp krizi riskini 'yarıya indiriyor'



Bilim insanlarının yanıtı basit: İşe bisikletle gidin. İngiltere'de beş yıldır süren kapsamlı bir araştırmanın sonuçları, bisikletle işe gidip gelmenin bu sağlık risklerini 'yarıya indirdiğine' işaret ediyor. Araştırmacılar İngiltere ve İskoçya'dan 250 bin çalışanı inceleyerek, daha çok hareketsiz bir şekilde işe gidenlerle karşılaştırdılar. Çalışma için incelenen bu insanlardan 2.430'u hayatını kaybetti, 3.748'ine kanser teşhisi kondu, 1.110'u da kalp sorunlarıyla karşılaştı.









İş yerine 'aktif' yolculuk

Düzenli bisiklet sürmek ise, bu nedenlerle hayatını kaybetme riskini yüzde 41, kanser riskini yüzde 45, kalp rahatsızlığı riskini ise yüzde 46 azalttı.

Bu bisiklet sürücüleri haftada ortalama 48 kilometre yol gitti ancak daha fazla yok kat edenlerin daha da sağlıklı oldukları görüldü.

Yürümenin de kalp rahatsızlıklarına karşı önemli oranda fayda sağladığı belirtildi.

Ama bu durum, daha çok haftada yaklaşık 10 kilometre yürüyen insanlar için geçerli.





Bisiklet sürmek mi yürümek mi daha faydalı?

BBC'ye konuşan araştırmacı Jason Gill, bu çalışmanın, işe aktif yollarla, özellikle bisikletle gidenlerin daha az risk altında olduğuna ilişkin açık bir kanıt olduğunu söyledi.

Gill bu nedenle şehir yapılandırmasının bisikletlilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Araştırmaya göre, işe giderken hem bisiklet hem de toplu taşıma araçlarını kullananlarda da sağlığa faydalar tespit edildi.

Tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlanan araştırmanın yapılış biçimi nedeniyle, neden ve sonuçları net olarak belirlemek mümkün değil.

Öte yandan, istatistikleri sigara, besin diyeti ya da vücudun ağırlığı gibi olası nedenler dışarda bırakıldığında bile, etkilerin aynen görüldüğü anlaşıldı.

Yani araştırmaya göre, bisikletin kanser riskini azaltmasının nedeni kilo kaybına indirgenemiyor.

Bisikletlilerin kiloca daha zayıf olmasalar da bedenlerindeki yağ oranlarının az olması ve vücutta enflamasyon ya da iltihap düzeyinin az olması da, çıkan sonuçların arkasında olabilecek nedenlerden.

Daha uzun ve yoğun olması nedeniyle bisikletin yürümeye göre daha iyi bir egzersiz olduğu belirtiliyor.