Samanyolu Haber /Gündem / Mehdi Eker Almanya'dan deport edilmiş, hapis uyarısı yapılmış /23 Mart 2017 14:45

Mehdi Eker Almanya'dan deport edilmiş, hapis uyarısı yapılmış

AKP Genel Başkan yardımcısı Mehdi Eker'in uçağıyla Almanya'ya indiği ancak Hannover Havaalanından deport edildiği ortaya çıktı. Burada Eker'e, karşı çıkması durumunda 1 yıl hapis cezası alabileceği uyarısında bulunulmuş

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Almanya ziyareti sırasında hapis cezası ile tehdit edildiğini ileri sürdü. Daha önce Almanya programı iptal edildiği açıklanan ancak indiği havaalanından Türkiye geri gönderildiği ortaya çıkan Eker'in Hannover'de havaalanına indiğinde kendisini polisin karşıladığını belirtti. Eker, siyasi propaganda yapacağı gerekçesiyle toplantılarının iptal edildiğini söyledi

TGRT'ye konuşan Eker, "Geçtiğimiz cuma günü, Hannover’de daha havaalanı kapısında polisler önümüzü kesti. Yanlarındaki bir evraktan okuyarak, ‘Siz buraya oy istemek için geldiniz. Burada siyasi toplantı yapmanıza müsaade edemeyiz’ dediler" ifadelerini kullandı.

Eker'in iddialarına göre, Hannover Belediye Başkanı'nın imzasıyla götürülen mektupla belirtilen karara karşı çıkması halinde "bir yıl hapis cezası ve para cezası kesilerek muamele edileceği" ifade edildi.
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