Eski Devlet Başkanı gözaltına alındı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, kendisini koltuğundan eden rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturmasında, Seul mahkemesinin verdiği karar sonucunda gözaltına alındı.





Güney Kore’de yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, Seul mahkemesinin hakkında yakalama kararı vermesi üzerine gözaltına alındı.





?Mahkeme, yazılı ilan ettiği karar gerekçesinde, Park'ın delilleri karartma ihtimali olduğunu belirtti.





Eski Devlet Başkanı Park'ın, kendisini koltuğundan eden rüşvet skandalı kapsamında tutuklu bulunan yakın arkadaşı Choi Soon-sil ve Samsung şirketinin başkan yardımcısı Jay Y. Lee'nin bulunduğu gözaltı merkezine götürüleceği ifade edildi.





Güney Koreli savcılar, pazartesi günü Park hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istemişti. Park, Choi Soon-sil'in kurduğu iki vakıf aracılığıyla, aralarında Samsung ve LG'nin de bulunduğu bazı büyük şirketlerden rüşvet almakla suçlanıyor.