Maarif'in sahte evrakla kapattırdığı okul gerçek sahiplerine iade edildi









Okulu geri alan sahipleri çalıştırılmayan okulun zincirli tutulan kapılarını açarken Maarif yazılı bezi de yere attı.

Mali'de 16 yıldır faaliyet gösteren hizmet okulları geçtiğimiz aylarda AKP adına ülkelerde okulları devralmak(!) üzere kurulmuş Maarif vakfı'na devredilmişti. Okul Maarif tarafından kapalı tutuluyordu. Sahte evraklarla yapıldığı belirlenen devir işlemi ülkedeki resmi makamlar tarafından iptal edildi. Okul gerçek sahiplerine iade edildi.