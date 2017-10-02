Samanyolu Haber /Gündem / Maarif'in sahte evrakla kapattırdığı okul gerçek sahiplerine iade edildi /02 Ekim 2017 11:01

Maarif'in sahte evrakla kapattırdığı okul gerçek sahiplerine iade edildi

Dünya çapında hizmet okullarını kapattırmak üzere kurulan ve Mali'de sahte evrakla hizmet okullarını devir adı altında kapattıran Maarif vakfının bu faaliyeti durduruldu. Okul sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de 16 yıldır faaliyet gösteren hizmet okulları geçtiğimiz aylarda AKP adına ülkelerde okulları devralmak(!) üzere kurulmuş Maarif vakfı'na devredilmişti. Okul Maarif tarafından kapalı tutuluyordu. Sahte evraklarla yapıldığı belirlenen devir işlemi ülkedeki resmi makamlar tarafından iptal edildi. Okul gerçek sahiplerine iade edildi.


Okulu geri alan sahipleri çalıştırılmayan okulun zincirli tutulan kapılarını açarken Maarif yazılı bezi de yere attı.
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