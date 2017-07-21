Erdoğan özür dileyene dek...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının, Mayıs ayında Washington’daki göstericilere yönelik saldırısının yankıları hala sürüyor. Daha önce, her 2 partiden Kongre Üyeleri Amerikan değerlerine yapılan bu saldırıyı kınamış ve Amerikan yasalarının çiğnenmesinden dolayı Erdoğan’ın özür dilemesini talep etmişti.







WashingtonHattı’nın haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Alt komitesi başkanı Dana Rohrabacher Ted Poe, Jim Costa, John Sarbanes, ve Jim McGovern gibi her iki partiden temsilcilerle birlikte ABD Ermeni Ulusal Komitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Rohrabacher, “Türkiye’de kurulmakta olan diktatörlük yıkılıncaya kadar durmayacağız” diyerek olayın takipçisi olacağını söyledi. Rohrabacher ayrıca Erdoğan’ın kendisinin korumalarının ABD vatandaşlarını dövdüğü için özür dilemedikçe bir daha ABD’ye kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.





Aynı etkinlikte konuşan Kaliforniya’nın demokrat temsilcisi Jim Costa ise “Bu sabah buradaki kişilere Amerika’nın temel taşı olan ve birinci madde haklarımızdan konuşma özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve protesto özgürlüğü olan bir prensip için katıldım, ve bu özgürlükler 16 Mayıs’ta maalesef Türk Hükümetinin korumaları tarafından ihlal edildi.” dedi.





Mayıs ayında, Washington’da düzenlenen resmi ziyareti sırasında Erdoğan’ın destekçileri ve korumaları Sheridan Circle yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği ikametgahı önünde göstericilerle çatışmıştı. Olay neticesinde dokuz kişi yaralanmıştı. Hadise D.C.Metropolitan Polis şefi Peter Newsham tarafından “ölümcül saldırı” olarak nitelenmişti. Türk Büyükelçiliği ise Erdoğan’ın korumalarının göstericiler tarafından provoke edildiğini ve meşru müdafaa kapsamında müdahalede bulunduklarını iddia etmişti.





Haziran ayında ise, Kongre olayı kınayan bir kararı 397’e karşı sıfır oy ile kabul etmişti.

Bunların yeterli olmadığını söyleyen ve olaylara müdahil olan Türk vatandaşlarının yargılanmak üzere ABD’ye gönderilmesi gerektiğini söyleyen temsilci Ted Poe ise “Yabancı bir tiranın ABD’ye gelmesi ve fedailerinin Amerikan topraklarında Amerikalıları dövmesine izin verilmesi düşüncesi akıl almaz. Ve bu olaya karışan kişilerin hesap vermesi, yargı önüne çıkması ve suçlu bulundukları taktirde hapse atılmaları gerekir. ” diyerek sözlerine devam etti.





Haziran ayında, Washington’da kolluk kuvvetleri Erdoğan’ın 12 koruması hakkında suçlamada bulunmuş ve haklarında tutuklama kararı çıkartmıştı.