Samanyolu Haber /Gündem / Cadı Avı bilançosu... 204 Bin kişi hakkında soruşturma var.... /20 Haziran 2018 12:16

Cadı Avı bilançosu... 204 Bin kişi hakkında soruşturma var....

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası başlatılan Cemaat davalarıyla ilgili verileri paylaştı. Türkiye genelinde 288 fiili dava görülürken, bunlardan 180’ininde karar çıktığı aktarıldı.

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Bakanlığa göre, Türkiye genelinde Cemaatten dolayı soruşturması devam eden 203 bin 518 kişiden 5 bin 315’i tutuklu bulunuyor.
 
Buna göre mahkemelerde yargılaması devam eden 83 bin 722 kişiden ise 16 bin 195’i tutuklanırken, kovuşturma aşamasında, ‘örgüt üyeliği ve yöneticiliği’ ile ‘anayasal düzene karşı işlenen suçlar’ iddiasıyla toplamda 34 bin 926 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 13 bin 992 kişi ise beraat etti. Mahkumiyet kararı verilen kişilerden 12 bin 617’si tutuklu.

Darbe davaları

Türkiye genelinde toplamda 288 fiili darbe davası bulunurken, bu davaların 56’sı Ankara’da, 53’ü İstanbul’da, kalan 179 dava ise diğer şehirlerde görülüyor.
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