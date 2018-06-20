Cadı Avı bilançosu... 204 Bin kişi hakkında soruşturma var....

Bakanlığa göre, Türkiye genelinde Cemaatten dolayı soruşturması devam eden 203 bin 518 kişiden 5 bin 315’i tutuklu bulunuyor.







Buna göre mahkemelerde yargılaması devam eden 83 bin 722 kişiden ise 16 bin 195’i tutuklanırken, kovuşturma aşamasında, ‘örgüt üyeliği ve yöneticiliği’ ile ‘anayasal düzene karşı işlenen suçlar’ iddiasıyla toplamda 34 bin 926 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 13 bin 992 kişi ise beraat etti. Mahkumiyet kararı verilen kişilerden 12 bin 617’si tutuklu.





Darbe davaları





Türkiye genelinde toplamda 288 fiili darbe davası bulunurken, bu davaların 56’sı Ankara’da, 53’ü İstanbul’da, kalan 179 dava ise diğer şehirlerde görülüyor.