Japon taraftarlardan örnek davranış.... Maç sonrası stadı temizlediler...

Rusya'nın Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da yapılan 2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun ilk maçında Kolombiya'yı 2-1'lik skorla mağlup eden ve böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Güney Amerika temsilcisini yenen Asya ülkesi unvanını elde eden Japonya'nın taraftarları maçın ardından stadyumu temizledi.



Japon taraftarların takımlarının zaferlerini kutlarken stadyumda ellerindeki çöp torbalarıyla hummalı bir çalışmaya girdiğinin görüntüleri Twitter ve Youtube'da kullanıcılar tarafından yayımlandı.









Sosyal medya kullanıcıları arasında Japon taraftarların bu hareketi büyük beğeni topladı.





'YURT DIŞINDA ÜLKENİZİ BÖYLE TANITIRSINIZ'





Taraftarların temizlik çalışmasının görüntülerini paylaşan 'Julie' adlı Twitter kullanıcısı 'Japon taraftarlar en iyisi' mesajını paylaştı.









?Bir diğer Twitter kullanıcısı Raymond ise görüntüleri paylaşarak "Yurtdışındayken ülkenizi dünyaya böyle tanıtırsınız. Saygılar" yorumunu yaptı.









?Japonya taraftarları uluslararası organizasyonlarda daha önce de de takımlarının maçlarından sonra stadyumu temizlediği için takdir toplamıştı.





2014 yılında Singapur'daki dostluk maçında takımlarının Brezilya'ya 4-0 yenilmesi sonrası Japon taraftarlar yine çöpleri toplamıştı.