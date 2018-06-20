Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Türkiye'yi 10 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti /20 Haziran 2018 12:32

AİHM, Türkiye'yi 10 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen Grup Yorum konserinde slogan attıkları gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mesut Geyik ve Emrah Sarıtaş'ın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirterek, Türkiye'yi 10 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde, 2007 yılında düzenlenen Grup Yorum konserinde yasa dışı slogan attıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Mesut Geyik ve Emrah Sarıtaş, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezaevine giren Geyik ve Sarıtaş'ın avukatı Barış Yıldırım, müvekkillerinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ve buna karşılık başvurulacak iç hukuk yollarının tükendiğini belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.


'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ'
Dosyayı görüşen AİHM, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yer alan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini belirterek, her iki başvurucuya toplam 10 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Kararda, barışçıl bir toplantıda başvurucuların şiddet içeren bir eylemde bulunmaksızın, slogan atmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiği ifade edildi.

Avukat Barış Yıldırım, kararın emsal niteliğinde olduğunu ve benzer davalarda da dikkate alınacağını söyledi.
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