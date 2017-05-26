Samanyolu Haber /Gündem / ByLock'tan verilen cezaya bozma kararı /26 Mayıs 2017 18:45

ByLock'tan verilen cezaya bozma kararı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi mesaj içerikleri belli olmayan bylock kaydına dayanılarak terör örgütü üyeliğinden hüküm kurulamayacağını belirterek kararı bozdu.

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Kararda şöyle denildi:







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