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ByLock'tan verilen cezaya bozma kararı
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26 Mayıs 2017 18:45
ByLock'tan verilen cezaya bozma kararı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi mesaj içerikleri belli olmayan bylock kaydına dayanılarak terör örgütü üyeliğinden hüküm kurulamayacağını belirterek kararı bozdu.
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Kararda şöyle denildi:
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