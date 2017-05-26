Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'da zehirlenen asker sayısı 1046'yı buldu /26 Mayıs 2017 18:07

Manisa'da zehirlenen asker sayısı 1046'yı buldu

Manisa’da zehirlenen asker sayısı 1046’yı buldu, hayatını kaybeden askere detaylı otopsi yapılacak

SHABER3.COM

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki gıda zehirlenmesinden etkilenen asker sayısı 1046’yı buldu.

Bir askerin yaşamını yitirdiği olayın ardından kışlada önceden hazırlanan program değişmedi, yemin töreni düzenlendi.

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda (Batı Kışla) geçen salı gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle bazı askerler hastanelere kaldırılmaya başlandı.

Tedavisi tamamlananlar taburcu edilirken, başka rahatsızlananlar da oldu. Batı Kışla’da başlayan rahatsızlıklar, Doğu Kışla’da da görüldü.

Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle meydana geldiği sanılan olayda, valiliğin açıklamasına göre bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle tedavi edilen askerlerin sayısı toplam 1046’ya ulaştı. Sayı daha önce valilik tarafından 350 olarak açıklanmıştı.

Şu an tedavisi devam eden ikisi yoğun bakımda 217 asker var.

Otopsi yapılacak

Hayatını kaybeden asker Hüsnü Özel’in cenazesine ise İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı. İlk incelemede ölüm nedenine ilişkin bir sonuca varılamazken, ayrıntılı otopsi için kan ve doku örnekleri alındı.

Ölüm nedeninin yapılacak detaylı otopsi ile anlaşılabileceği belirtildi.

Öte yandan Manisa Valisi Hakan Güvençer, bugün Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 5 bin 175 erin yemin ettiğini belirterek, “Askerlerimizin büyük kısmı aileleriyle birlikte dağıtıma gitti. Yemin etmeyen askerlerimiz de peyderpey yemin ettikten sonra yeni birliklerine gidecekler. Dağıtımları Manisa’ya çıkanlar da burada kalacaklar” dedi.

Yemin töreni yapıldı

Çok sayıda askerin hastanelik olmasıyla endişelenen, vakit kaybetmeden çocuklarıyla irtibata geçen aileleri, bugünkü yemin töreni için Manisa’ya geldi.

Heyecanlı anlar yaşayan ailelerden bazıları ise çocuklarının tedavi gördüğü hastanelere gitti. Albay Arif Seyhan Kışlası’ndaki yemin töreni sonrası aileler, çocuklarıyla kucaklaştı. Birçok aile nedeni anlaşılamayan rahatsızlıklar nedeniyle tedirgin görünüyordu.

Bu yıl yemin töreni basına kapalı yapıldı
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