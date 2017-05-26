Manisa'da zehirlenen asker sayısı 1046'yı buldu

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki gıda zehirlenmesinden etkilenen asker sayısı 1046’yı buldu.

Bir askerin yaşamını yitirdiği olayın ardından kışlada önceden hazırlanan program değişmedi, yemin töreni düzenlendi.

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda (Batı Kışla) geçen salı gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle bazı askerler hastanelere kaldırılmaya başlandı.





Tedavisi tamamlananlar taburcu edilirken, başka rahatsızlananlar da oldu. Batı Kışla’da başlayan rahatsızlıklar, Doğu Kışla’da da görüldü.





Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle meydana geldiği sanılan olayda, valiliğin açıklamasına göre bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle tedavi edilen askerlerin sayısı toplam 1046’ya ulaştı. Sayı daha önce valilik tarafından 350 olarak açıklanmıştı.





Şu an tedavisi devam eden ikisi yoğun bakımda 217 asker var.





Otopsi yapılacak



