Evet için 15 milyar lira harcamış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bütçe denge tablosu üzerinde yaptığı incelemede, 2016 yılına kıyasla 40 milyar liralık bir harcama artışı olduğunu, bunun 15 milyar TL’sinin de 16 Nisan’da yapılan referandumda “evet” kampanyasına harcandığını söyledi.





Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Erdoğdu, 2016'nın ilk 4 ayında 176 milyar TL harcayan hükümetin bu yıl aynı dönemde 216 milyar TL harcama yaptığını bildirdi. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da sunum yapan Erdoğdu, harcamaların 29 milyar TL'sinin referandum nedeniyle öne çekilmiş olanlardan kaynaklandığını, 15 milyar TL'sinin ise doğrudan “evet” kampanyası için kullanıldığını savundu.