AKP'de saadet zinciri

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk AKP'li Trabzon Belediyesi'ndeki saadet zincirini köşesine taşıdı. İşte milyonların hakkını organize şekilde çalan parti devletinin fotoğrafı:







Trabzon'da saadet zinciri





Bazı belediyeler “doldur-boşalt” yöntemiyle sınava hiç girmeyen ya da girip yeterli puan alamayanlardan özel kalem müdürlüğüne eleman alıyor, sonra bunlar daha önemli görevlere atama koşulları uymadığı için vekaleten atanıyor.





Bugünkü örneği de Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığını yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden verelim:





– Başkan Fevzi Gümrükçüoğlu, ortak olduğunu öne sürdüğü hastane sahibinden alacağını tahsil için senedi Özel Kalem Müdürü Mustafa Akkaya'ya ciro etti. O da, hastanenin SGK alacaklarına el koydurdu. Akkaya'yı 10 yıllık memuriyeti olmamasına rağmen genel sekreter yardımcılığına vekaleten atadı. Belediyenin 11 dairesini bu kişiye bağladı.





– Akkaya'nın genel sekreter yardımcılığına gönderilmesinden sonra Ahmet Yoloğlu, özel kalem müdürlüğüne açıktan atandı. Kısa süre sonra Yoloğlu, Basın Yayın Daire Başkan Vekilliği'ne atandı ve halen bu görevde…





– Ahmet Yoloğlu'ndan boşalan özel kalem müdürlüğüne bu kez Arsin AKP İlçe Başkanı Farabi Hacıhasanoğlu açıktan atandı. Kısa süre sonra Hacıhasanoğlu, Arsin İlçe Belediye Başkan Yardımcılığı'na verildi.





– Farabi Hacıhasanoğlu'ndan boşalan özel kalem müdürlüğüne bu kez Cemal Akdeniz getirildi. O da Makine İkmal Daire Başkanlığı'na vekaleten atandı.





– Cemal Akdeniz'den boşalan özel kalem müdürlüğüne bu kez HAS Parti döneminde merkez ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunan Muhammet Ali Altuntaş açıktan atandı. Altuntaş da kısa süre sonra Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekilliği'ne atandı.





– Ali Altuntaş'tan boşalan özel kalem müdürlüğüne bu kez İsmail Gözcü açıktan atandı. O da kısa süre sonra Kira İştirakleri Daire Başkan Vekilliği'ne atandı.





– İsmail Gözcü'den boşalan özel kalem müdürlüğüne bu kez Mustafa Yazıcı açıktan atandı. Yazıcı da kısa süre sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na vekaleten atandı.





– Mustafa Yazıcı'dan boşalan özel kalem müdürlüğüne bu kez Muhammet Zahir Demirtaş açıktan atandı. Bakalım Demirtaş özel kalemde daha ne kadar kalacak ve oradan hangi daire

başkanlığına vekaleten atanacak. Trabzon'da kurulan saadet zincirinin birkaç halkasını anlattım. Zorlu sınavlarda başarılı olanlar işe alınmazken, yandaşlar sınavsız alınıyor ve yükseliyor. Bunlar suç sayılmıyor ve kılıfına uyduruluyor.





Oh ne âlâ memleket…





