Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia! TSK İdlib bölgesine girdi /13 Ekim 2017 00:18

Flaş iddia! TSK İdlib bölgesine girdi

Hükümete yakın haber siteleri ve gazeteciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bir süredir keşif yaptığı Suriye'nin İdlib bölgesine askeri ve zırhlı araçlarla girdiğini iddia etti.

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Gazeteci Nevzat Çiçek, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Türk askerinin İdlib'e girdiğini söyledi. Çiçek, İdlib'e giren özel kuvvetler askeri sayısının 80 civarında olduğunu ve 40 askerin daha gireceğini ifade etti.

Askerlerle birlikte 12 zırhlı araç da İdlib'e giriş yaptı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da, İdlib'e giriş saatinin 22:15 olduğunu belirtti.

SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar mevkisine yaklaşık 10 araçlık tank sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri altında belen kara yolundan Kırıkhan'dan geçen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

GAZETECİLER BÖLGEDEN ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan, Oğulpınar Karakolu’nu gören bölgeye yerleşip askeri hareketliliği görüntüleyen gazeteciler de Hatay Valiliği kararı ile bölgeden çıkartıldı.

Dün sabah saatlerinde askerler tarafından karar tebliğ edilen gazeteciler, güncel gelişmeleri takip etmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geçti ancak yasak nedeniyle sınırdaki hareketliliği görme olanağı ortadan kalktı.
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