Samanyolu Haber /Gündem / Büyükşehir'in parası bitti ,İGDAŞ’tan 1 milyar lira borç aldı /15 Ocak 2017 02:55

Büyükşehir'in parası bitti ,İGDAŞ’tan 1 milyar lira borç aldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki gün, İBB Meclisi’nden oy çokluğuyla geçen kararla, projelerinde kullanmak üzere İGDAŞ’ın bankada tuttuğu parasından 1 milyar lira borç almasını karara bağladı.

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Plan Bütçe Komisyonu tarafından İBB Meclis gündemine getirilen borçlanmaya ilişkin rapora, CHP’li meclis üyeleri ret oyu verdi. Karara ilişkin raporda, “Bir iştirakimiz olan İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (ÎGDAŞ) kamu bankalarında değerlendirmek zorunda olduğu nakit kaynaklarının, projelerinde değerlendirmek üzere İGDAŞ’dan 1 milyar Türk Lirası borç alınması düşünülmektedir” denildi.

18 MİLYON ZARAR ETTİK

Teklifin oylanması öncesi söz alan Plan Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyesi Tarık Balyalı, “Ülkede ekonomik sıkıntı varken İBB olarak harcamalarımıza dikkat etmeliyiz. Bunun yolu maliyetlerin azaltılması ve kaynakların etkin kullanılmasından geçer” dedi. İBB’nin dış borcunun 6 milyar lira civarında olduğunu ve bu paranın dolar ve Euro ile ödeneceğini ifade eden Balyalı, “Son kampanya ile İBB dış borçlarını ödemek için bankalarda tuttuğu 41 milyon dolarlık dövizi Türk Lirası’na çevirdi. Kur farkından 18 milyon lira zarar ettik. Bu ciddi bir rakam” diye konuştu.

Balyalı, İGDAŞ’ın kar eden bir kuruluş olduğuna dikkat çekip, “Kış aylarında faturalar belli. Vatandaş faturalar yüzünden yakmıyor, kömür sobası kuruyor. İGDAŞ gaz fiyatlarını düşürüp, vatandaşın daha fazla yakmasını sağlarsa, ciddi katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.
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