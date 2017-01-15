Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasaları zor bir gündem bekliyor /15 Ocak 2017 02:59

Piyasaları zor bir gündem bekliyor

Bu hafta Piyasalar için kritik bir hafta. Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlayacak olması, 24 Ocak’ta Merkez Bankası toplantısı ve 27 Ocak’ta Fitch’in Türkiye ile ilgili kredi notu konusundaki değerlendirmesi piyasalara yön verecek.

Piyasaları zor bir gündem bekliyor


OLDUKÇA dalgalı bir haftayı geriden bıraktık. Gerek borsa gerekse döviz kurlarında volatilite çok yüksekti. Borsa önce döviz kurlarındaki yükselişe duyarsızlaştı, ardından kurlardaki gevşeme ile de yüksek hacimli sert yükseliş gösterdi. Görünüm itibariyle kurdaki yükseliş para piyasalarından sermaye piyasalarına geçiş için zemin oluşturdu, izlenimi verdi. Döviz kurlarındaki geri çekilmede, son günlerdeki ciddi yükselişe gelen kâr satışları kadar doların dış piyasalarda değer kaybı ve aynı ligde yer aldığımız gelişen ülke para birimlerindeki değer kazanımının payı var. Ayrıca Merkez Bankası’ndan gelen parasal sıkılaştırma hamlelerinde dikkate almak gerekir. Anayasa değişikliği görüşmeleri, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla vaatlerinin uygulamalara nasıl yansıyacağı konusu ile daha ileriki tarihlerdeki 24 Ocak Merkez Bankası toplantısı ve 27 Ocak’taki kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye ile ilgili kredi notu konusundaki değerlendirmeleri önemli gündem başlıkları. Bakıldığında çok kolay bir gündem görülmüyor ve piyasaları taşıyacak beklenti ihtiyacı cevap bulmuş değil. Ancak para girişi ile birlikte borsadaki iyimserlikte endeksin dolar bazında ucuz kaldığı, fiyat kazanç oranları gibi bazı kriterlere göre düşük kaldığı gibi değerlendirmeler etkili oldu. Bu açıdan olumlu seyirle birlikte hisse bazlı hareketlilik bir süre daha korunabilir. Döviz kurlarında görülen satış denemelerine rağmen ateşin düştüğünü söylemek için erken. Geri çekilmeler bu aşamada sınırlı. Piyasalarda iyimserliğin sürmesi için döviz kurlarındaki gevşemenin devamı önemli olacak.

BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT

BORSADA yüksek hacimli çıkış görüldü. Endekste ilk direnç 82.800 seviyesinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 82.800 seviyesinin üzerinde sonraki direnç 84.000’de. Çıkışın orta dönem güç kazanması için 84.000 seviyesinin geçilmesi önemli. Geri çekilmelerde destekler ise 80.000 ve 79.000 seviyelerinde bulunuyor. Endekste çıkış hareketi sürüyor.

DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE

DOLAR/TL kurunda sert yükseliş kâr satışlarıyla karşılaştı. İlk destekler 3.72 ve 3.65 seviyelerinde. 3.65 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde kâr satışlarının devamı beklenebilir. Dirençler ise 3.82 ve 3.94-4.00 seviyelerinde. Çıkışın devamı için 4.00 seviyesinin geçilmesi önemli. Destek noktalarında tepki yükselişleri görülse de bir süre kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.

EURO/TL KURUNDA DİRENÇLER TEST EDİLDİ

Euro/Dolar kurunda uzun dönem çıkış trend direncinde satışlar görüldü. Geri çekilmelerde ilk önemli destek 3.90 seviyesinde. Bu seviyenin altında verilecek destek noktaları 3.85-3.82 seviyelerinde bulunuyor. 4.07 ve 4.18 ilk direnç seviyelerinde. 4.18 seviyesi trend direnci daha önemli. Çıkışın devamı için bu seviyenin gelinmesi gerekecek. Yukarı yönlü hareketlenmelerde satışla karşılaşılabilir.
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