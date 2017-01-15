Piyasaları zor bir gündem bekliyor

OLDUKÇA dalgalı bir haftayı geriden bıraktık. Gerek borsa gerekse döviz kurlarında volatilite çok yüksekti. Borsa önce döviz kurlarındaki yükselişe duyarsızlaştı, ardından kurlardaki gevşeme ile de yüksek hacimli sert yükseliş gösterdi. Görünüm itibariyle kurdaki yükseliş para piyasalarından sermaye piyasalarına geçiş için zemin oluşturdu, izlenimi verdi. Döviz kurlarındaki geri çekilmede, son günlerdeki ciddi yükselişe gelen kâr satışları kadar doların dış piyasalarda değer kaybı ve aynı ligde yer aldığımız gelişen ülke para birimlerindeki değer kazanımının payı var. Ayrıca Merkez Bankası’ndan gelen parasal sıkılaştırma hamlelerinde dikkate almak gerekir. Anayasa değişikliği görüşmeleri, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla vaatlerinin uygulamalara nasıl yansıyacağı konusu ile daha ileriki tarihlerdeki 24 Ocak Merkez Bankası toplantısı ve 27 Ocak’taki kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye ile ilgili kredi notu konusundaki değerlendirmeleri önemli gündem başlıkları. Bakıldığında çok kolay bir gündem görülmüyor ve piyasaları taşıyacak beklenti ihtiyacı cevap bulmuş değil. Ancak para girişi ile birlikte borsadaki iyimserlikte endeksin dolar bazında ucuz kaldığı, fiyat kazanç oranları gibi bazı kriterlere göre düşük kaldığı gibi değerlendirmeler etkili oldu. Bu açıdan olumlu seyirle birlikte hisse bazlı hareketlilik bir süre daha korunabilir. Döviz kurlarında görülen satış denemelerine rağmen ateşin düştüğünü söylemek için erken. Geri çekilmeler bu aşamada sınırlı. Piyasalarda iyimserliğin sürmesi için döviz kurlarındaki gevşemenin devamı önemli olacak.





BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT





BORSADA yüksek hacimli çıkış görüldü. Endekste ilk direnç 82.800 seviyesinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 82.800 seviyesinin üzerinde sonraki direnç 84.000’de. Çıkışın orta dönem güç kazanması için 84.000 seviyesinin geçilmesi önemli. Geri çekilmelerde destekler ise 80.000 ve 79.000 seviyelerinde bulunuyor. Endekste çıkış hareketi sürüyor.