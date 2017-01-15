MHP Milletvekili Eski Milli Futbolcu'nun eşi intihara teşebbüs etti









BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ





MHP kaynakları, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti.





YOĞUN BAKIMDA





Saffet Sancaklı’nın İstanbul’da bulunan eşi Hülya Sancaklı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.





Sancaklı’yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. VİP’den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Sancaklı aracından inip koşarak hastaneye girdi.





HASTANEDEN AÇIKLAMA





Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü özel hastaneden ise yazılı açıklama yapıldı.









Açıklamada; "Sayın Hülya Sancaklı, 14 Ocak 2017 tarihi, saat 20.40'ta hastanemiz acil servisine ambulans ile getirilmiştir. Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Sayın Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sn. Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Ameliyat; hastanemiz Nöroşiruriji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından sürdürüldü. Ekibimiz tarafından tıbbi tüm olanaklar kullanıldı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sayın Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla" denildi.