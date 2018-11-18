Samanyolu Haber /Dünya / Büyükelçilik aracının karıştığı kazada şimdi de 'suç kimde tartışması' /18 Kasım 2018 12:05

Büyükelçilik aracının karıştığı kazada şimdi de 'suç kimde tartışması'

Cuma akşamı Kosova'da Türk büyükelçi Kıvılcım Kılıç’ı taşıyan aracın iki araçla çarpıştığı kazaya ilişkin, suçun kimde olduğu tartışması yaşanıyor. Ölenlerin yakınları Büyükelçilik aracını suçlarken, Başsavcılık hatayı, 4 kişiye mezar olan aracın sürücüsüne veriyor.

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IPA'nın haberine göre başkent Priştine’yi Gilan’a bağlayan otoyol üzerinde meydana gelen kazada, Büyükelçi Kılıç ve çalışma arkadaşlarını taşıyan diplomat plakalı araç, karşıdan gelen iki araçla ardı ardına çarpışmıştı. Diplomat plakalı aracın ilk çarptığı Audi model araçta bulunan 4 kişiden ikisi olay yerinde, kalan ikisi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ACILI AİLE BÜYÜKELÇİLİĞİN ARACINI SUÇLADI

Ölenlerden Elfete Rashiti (65), dün Gjilan’da toprağa verildi. Başbakan Ramush Haradinaj ve birçok bakan acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Koha Televizyonu, Büyükelçilik aracını suçlayan aile üyelerinin Haradinaj’a ‘’Onlar yüzünden bu başımıza geldi.’’ şeklinde sitem ettiklerini duyurdu.

BAŞSAVCI: HATA ÖLEN ŞOFÖRDE

Buna karşın Priştine Başsavcısı Imer Beka ise suçu, 4 kişinin öldüğü aracın sürücüsüne verdi. Kallxo.com’a konuşan Beka, ‘’İlk işaretler ölen sürücünün hatalı olduğunu gösteriyor. Sollamaya izin verilen bölge olmasına karşın, sürücü mesafeyi doğru ölçmemiş.’’ değerlendirmesinde bulundu. Beka, bilirkişi raporunu beklediğini sözlerine ekledi.

BÜYÜKELÇİ KILIÇ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Bu arada, kaburga kemikleri ve kolunda kırıklar olan Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Kılıç’ın hangi hastaneye sevk edildiğine dair açıklama yapılmadı.

‘’ÇEKMEYİN, KAMERANIZI ALIRIZ!’’

Büyükelçi Kılıç’ın Priştine’de tedavi gördüğü hastaneden havaalanına transferini görüntülemek isteyen Koha TV çalışanları, polis tarafından tehdit edildi. Hastane önünde nöbet tutan polisler, ‘’Büyükelçilik için çalışıyoruz. Çekim yapmayın, yoksa kameranızı alırız.’’ sözleriyle çekimi engelledi.

IPA Haber
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