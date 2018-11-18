Ankara'da hassas hesaplar

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ardından, iki partinin genel başkan yardımcıları arasında teknik düzeydeki ilk görüşme Cuma günü gerçekleşti. İkinci görüşme ise önümüzdeki hafta başı için planlanıyor.







Mevkidaşı Bülent Tezcan ile yaptığı görüşme sonunda açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Türkiye’nin tamamına yönelik bir işbirliği arayışı yok,” dedi. İttifakın daha dar bir çerçevede gerçekleştirilebileceği sinyalini veren Aydın, iki partinin işbirliğinin daha çok büyükşehir belediyelerine odaklanacağını belirtti. Hangi şehirlerin ittifak kapsamında olabileceğine dair şu anda bir açıklama yapılmazken, kulislerde AKP’nin elinde bulunan İstanbul, Ankara, Antalya ve MHP’nin elinde bulunan Mersin, Adana gibi büyükşehirlerin isimleri öne çıkıyor.





24 Haziran genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Cumhur İttifakı” adı altında güç birliğine gitmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) son dönemde birçok temel konudaki görüş ayrılığının yerel seçimlerde ittifak yolunu kapatmasının, olası CHP-İYİ Parti ittifakına hangi şehirlerde avantaj doğuracağı meselesi gündemde ön sıralarda yerini almış durumda. MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Ekim 2018 tarihinde partisinin grup toplantısında yerel seçimlerde AKP ile herhangi bir ittifak arayışı içerisinde olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.





Genel seçimlere ittifak dahilinde katılan ve %10 oy oranı yakalayarak meclise giren İYİ Parti, ilk kez yerel seçimlere katılmış olacak. Dolayısıyla, bu seçimlerde en azından bir metropolün yanı sıra ilçe belediyelerini alması partinin başarı hanesine büyük bir artı olarak geçecek.





"İYİ Parti için kırmızı çizgi Ankara"





Euronews’e konuşan ve halihazırda iki parti arasındaki görüşmelerin “ittifak”tan ziyade "işbirliği" olarak tanımlanması gerektiğini ifade eden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bülent Gürsoy ise, partisinin kırmızı çizgisinin Ankara olduğu konusunda ısrarcı. Gürsoy, “Ankara’yı istiyoruz ve İYİ Parti’nin adayının Ankara’da seçmen önüne çıkmasını istiyoruz. Ankara’da bu yönde bir uzlaşı olursa birtakım ilçelerinde aday çıkarılmayabilir." dedi.





Ankara için ortak aday Mansur Yavaş olabilir mi?





2014 yerel seçimlerinde CHP’den aday olup, yüzde 43 oy almasına rağmen 1 puan farkla Ankara belediye başkanlığını Melih Gökçek'e kaybeden, milliyetçi bir temelden gelen Mansur Yavaş’ın ismi, iki partinin yerelde işbirliği konusunda Ankara özelinde sıklıkla geçiyordu. Bu açıdan Mansur Yavaş’ın adaylığı meselesi büyük bir açmaz doğuruyor. Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olması ve on yıllardır AKP’nin kazandığı Ankara’yı alması durumunda parti yerelde büyük bir başarı elde etmiş olacak. Ancak Gürsoy, “Mansur Bey’in adaylığı konusunda son günlerde bir zayıflama var. Demeçleri iki partinin üstüne çıkıyor.” dedi. Kulislere göre CHP zaten elinin güçlü olduğu büyük şehirlerde İYİ Parti’nin desteğini gerekli görmezken, ittifakı ülkücü seçmen tabanının ağırlıkta olduğu Manisa ve İç Anadolu illeri gibi bölgelerle sınırlı tutmak istiyor.





"Kilit nokta Ankara"





İstanbul merkezli bağımsız bir araştırma şirketi olan Infakto RW’ın kurucu ortağı olan Dr. Emre Erdoğan, CHP ile yerel seçimlerde ittifaka gitmesinin İYİ Parti için yaşamsal önemde olduğunu düşünüyor. Erdoğan’a göre, İYİ Parti’nin MHP’den alabileceği oylar önceki seçim sürecinde maksimuma ulaşmış durumda. Euronews’a açıklamalarda bulunan Erdoğan, “İYİ Parti ve CHP’nin sabit toplamları var; birbirlerinden oy alıyorlar ve ittifaka gitmeleri durumunda başarılarında kritik il Ankara olacak. Oyun Ankara’da dönüyor,” dedi. İzmir, İstanbul, Trabzon, Kayseri gibi CHP ve AKP’nin oylarının kemikleştiği illerde ittifakın bir sonuç getirmeyeceğini düşünen Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “MHP, AKP ile bir ittifak içerisinde olmayacağını Adana ve Mersin’de adaylarını açıklayarak ortaya koydu. MHP bu kentlerde daha önceleri oy kaybetti. Burada CHP ve İYİ Parti’nin ortak aday belirlemesi avantaj sağlayabilir.”





"İttifak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlamında gelişen bir söylem ile sağlanacak"





Kuruluşunun üzerinden sekiz ay sonra genel seçimlere giren İYİ Parti, AKP ve MHP’nin vekil sayısının düştüğü Adana’dan iki, AKP ve MHP’nin vekil sayısını koruduğu Mersin’den de iki milletvekili çıkarmıştı. Ancak, Dr. Erdoğan’a göre yerel seçimlerde ittifak, yerel yönetim meseleleri üzerinde değil, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlamında gelişen bir söylem ile sağlanacak; çünkü Başkanlık sisteminin bu zamana dek kutuplaştırıcı bir siyaset oluşturduğu ortaya çıktı. “İki partinin yerelde karşılıklı olarak çekilmelerinde, İYİ Parti’nin CHP lehine çekildiği illerde, ödülünü İç Batı Anadolu’da CHP’nin onun lehine çekilmesi şeklinde almalı,” diye ekliyor Erdoğan.





Alman Marshall Fonu Ankara direktörü olan Özgür Ünlühisarcıklı ise, CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yapmamaları durumunda İYİ Parti’nin herhangi bir belediye kazanamazken CHP seçmeninden alacağı oylarla özellikle Batı Anadolu’da CHP’nin elindeki bazı il ve ilçe belediyelerini kaybetmesine yol açmasının olası olduğu kanaatinde.





Euronews / Menekşe Tokyay