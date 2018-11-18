Türkle nişanlı deniyordu, birkaç ay önce başkasıyla evlendiği ortaya çıktı

Washington Post gazetesi Kaşıkçı İstanbul'da Hatice Çengiz'le evlenmek için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilik belgelerine gitmeden bir kaç ay önce Mısırlı bir kadınla evlendiği, ancak evliliğini ailesi ve nişanlısından gizli tuttuğu iddiasını ortaya attı.







Güvenlik ve işini gerekçe göstererek sadece adının ilk harfi ve soyadının kullanılma koşuluyla konuşan Kadın, gazeteyle yaptığı mülakatta, ilişkisinin açıklama nedeni, 'bir Müslüman eş olarak bütün haklarımı ve tanınmayı istiyorum" olarak açıkladı.



Gazete, kadının Kaşıkçı'yla olan mesajlarını, düğünde çekilen fotoğrafların da aralarında bulunduğu fotoğraflar da kendilerine gönderdiğinin altını çizdi.





Ayrıca Kaşıkçı'nın eski bir dostu, evliliğe şahitlik ettiğini aktardı ancak yine güvenlik gerekçesiyle kimliğinin açıklanmasını istemedi.





Öte yandan Kaşıkçı'nın ailesi konu hakkında yorum yapmazken, nişanlısı Hatice Cengiz, Atr'nın ilişkisinden haberi olmadığını söyleyip, 'Atr'nın asıl motivasyonunu" sorguladı.







Cemal hiç bana bu kadından bahsetmedi" diyen Cengiz, "İnsanlarda oluşan Cemal'ın imajını niye değiştirmek istiyor? Ne istiyor? Bunun, onu itibarsızlaştırmaya ve itibarını zedelemeye yönelik bir girişim olduğundan şüpheleniyorum" ifadelerini kullandı.





Ancak bazı sosyal medya hesapları kadının tam adını açıkladı ve onun "Hanan Atr" olduğunu ileri sürdü.





Körfez ülkesinde yaşadığını, ABD'ye iş gezisi için gittiğinde Kaşıkçı'yla zaman geçirdiğini anlatan 50 yaşındaki Atr, Suudi gazeteciyle 10 yıl önce bir Ortadoğu Medya forumunda tanıştığını ancak romantik ilişkileri bir yıl önce başladığını belirtti.





Kaşıkçı'yı en son Eylül'ün başında gördüğünü, söyleyen Atr, Kaşıkçı'nın Suudi hükümetinin ona karşı bazı tedbirler alabileceğinden endişe ettiğini ancak hayati bir tehlike olduğunu düşünmediğini anlattı.





Atr ile Kaşıkçı'nın nikahını kıydığı söylenen Virginia'daki Amerikan Açık Üniversitesi'ndeki İslam Çalışmaları Profesörü Enver Hacac, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.





Gazete, Atr, kendi iddialarını ispatladığı durumunda, Suudi hükümetinin Kaşıkçı ailesinin verdiği tazminatın bir kısmını alabileceğini de yazdı.