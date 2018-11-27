Büyük et dağıtıcısı konkordato istedi

Canet markası ile onlarca mağazası ile perakende et sektöründe faaliyet gösteren Diltat Gıda konkordato talep etti. Çerkezköy Adliyesi'nde açılan davada şirkete geçici mühlet verildi, konkordato komiseri ataması yapıldı.





Perakende et sektörünün önemli oyuncularından biri olan ve şubeleri, İstanbul Esenyurt, Bağcılar, Zeytinburnu gibi ilçelerde yoğunlaşan Canet mağazalarının bağlı olduğu Diltat Gıda İnş. San. Tic. Limited Şti., yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato istedi.





ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, şirket merkezinin İstanbul’dan Tekirdağ Çerkezköy’e taşınmasından kısa bir süre konkordato talepli dava açıldı. Çerkezköy Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, şirkete konkordato verilmesi halinde, faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülebileceği kaydedildi.





ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET





Mahkeme, şirkete yönelik üç aylık geçici mühlet verildi. Bu kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için, Kenan Doyran’ı geçici konkordato komiseri olarak atadı. Diltat Gıda bünyesinde 40’ı yakın Canet mağazası bulunuyor.





ŞARBON SÖYLENTİSİ DE ETKİLEDİ





Şirket sahibi Numan Turan ise, konkordato başvurusunda bulunmalarına ilişkin, “Ekonomiye de yaşanan dalgalanma, kredi faizlerindeki yükseliş ve bir ara gündeme gelen şarbon iddiası, sektörü olduğu gibi bizi olumsuz etkiledi” dedi.





Turan, konkordato kararı ile birlikte şirketin yeniden toparlanma eğilimine gireceğini kaydetti.





Öte yandan, Canet adı ile faaliyet gösteren bazı mağazaların ise B. Gıda isimli bir şirkete bağlı olduğu anlaşıldı.