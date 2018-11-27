Malezya Kralı Müslüman olan eski Rus güzellik Kraliçesi ile evlendi

49 yaşındaki Kral Muhammed ile Voevodina’nın düğünü Rusya’nın başkentinde gerçekleşti. Voevodina’nın düğün öncesinde İslam dinine geçtiği dünya basınına yansıdı. Voevodina, Çin ve Tayland’da modellik yapıyordu.











Malezya medyasında çıkan haberlerde ikilinin düğünü Moskova’da yapılan en pahalı düğünlerden birisi olarak gösterildi.













Kralın evliliği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Malezya medyası İslam dinine geçen Rus Güzellik Kraliçesi'nin adını Rihana Oxana Gorbatenkoolarak değiştirdiğini yazdı. Düğünde alkol bulunmadığı ve helal yiyecekler ikram edildiği basına yansıyan diğer ayrıntılar arasında oldu.