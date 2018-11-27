Mısır ile Suudi Arabistan'dan 'Katar ablukasına devam' mesajı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti sırasında Suudi Al Arabiya televizyonunda yer alan haberde, Riyad ve Kahire yönetimlerinin "Katar ablukasına devam" mesajı verdiği belirtildi.

Haberde ablukanın kalkması için öne sürülen şartlardan taviz verilmeyeceği ifade edildi.





Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Veliaht Prens Bin Selman arasında basına kapalı görüşmenin ardından yapılan yayında İran müdahalelerine karşı durulması gerektiği vurgulandı.





Haberde ayrıca Sisi'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e yolladığı mesajda Mısır'ın Körfez'in güvenliği konusundaki taahhüdünü yinelediğine işaret edildi.





Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ardından gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.





Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.