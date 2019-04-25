Bütün Reel Ücretler Geriliyor, İşsiz Mühendis Sayısı 91 Bini Buldu

Makine Mühendisleri Odası’nın (MMO) her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin sonuncusunda asgari ücret düzeyinin dışındaki bütün ücret seviyelerinde ücretlerin reel olarak üç çeyrektir gerilediği belirtiliyor.







Aynı çalışmada işsiz mühendis sayısının hızla arttığı, mühendisler arasında işsizlik oranının da yüzde 10'u gördüğü vurgulanıyor. Bültende, inşaat sektöründe 12 ayda 480 bin istihdam kaybı yaşandığına dikkat çekiliyor. Bu kayıp, işsiz mühendis sayısının 2017’ye göre 18 bin artarak 91 bine çıkmasına yol açmış...





Para Analiz'in aktardığına göre rapor bültende, "Asgari ücretteki artış, ücretteki alım gücü kaybını kısmen telafi etse de bunun asgari ücretin üstündeki ücretlerde etkisi sınırlı kaldı. Birçok sanayi işyerinde, kriz gerekçe gösterilerek asgari ücret üstündeki ücretlere ya daha az zam yapıldı ya da zam yapılmadı. Ücretliler, işten çıkarılma tehdidi ile de sindiriliyor" değerlendirmelerine yer veriliyor.





2018’in ilk üç çeyreğinde dolar olarak ücretlerin hep gerileme gösterdiği kaydedilirken yılın tamamında ise 20 puanlık bir gerileme gözlendiği belirtiliyor.





İşsiz sayısının Ocak 2019’da 4,7 milyona yaklaştığına dikkat çekilen araştırmada, işsizlik oranının aynı dönemde yaklaşık dört puanlık artış ile yüzde 14,7’yi, tarım dışı işsizliğin de 4,1 puanlık artış ile yüzde 16,8’i bulduğu bilgisi paylaşılıyor.