Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Panama Belgeleri'ni aydınlatmak için 150 dava açıldı /25 Nisan 2019 10:43

Almanya'da Panama Belgeleri'ni aydınlatmak için 150 dava açıldı

2016'da sızdırılan Panama Belgeleri'nin ardından Almanya'da 150 dava açıldığı açıklandı. Belgeler, offshore şirketler aracılığıyla vergi kaçırılmasını sağlayan ağı ifşa etmişti.

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2016'da sızdırılan Panama Belgeleri'nin ardından Almanya'da 150 dava açıldığı açıklandı. Belgeler, offshore şirketler aracılığıyla vergi kaçırılmasını sağlayan ağı ifşa etmişti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, offshore şirketler aracılığıyla vergi kaçıran yatırımcıları ifşa eden Panama Belgeleri'nin sonucu olarak Almanya'da 150 ayrı vergi kaçırma davası olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yöneten Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schäfer, Çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, şu ana kadarki en büyük veri sızdırma durumu ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Schäfer, soruşturma sonucunda şu ana kadar 4.2 milyon avro verginin geri kazanıldığını da açıkladı.

Soruşturma kapsamında Alman ekipler, çok sayıda belgeleri inceleyerek, suç unsuru olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma için çalışmak üzere Kassel kentinde sekiz kişilik bir ekip kurulmuştu. Takıma önderlik eden Armin Wolf, şu ana kadar Almanya'dan bin 500 şirkete ait 290 bin belgenin incelendiğini açıkladı.

PANAMA BELGELERİ NEDİR?

2016 Nisan ayında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) kurduğu gazeteci ağı Panama'daki Mossack Fonseca hukuk şirketine ait 200 bin belgeyi inceledi. Bu belgeler şirketler, siyasetçiler, ünlü sanatçılar ve sporcuların finans faaliyetlerini kapsıyordu. Panama şirketi Mossack Fonseca offshore şirket kurmaya ve bu şirketlerin yönetimine aracı olmakla suçlanmıştı. Avukatlık bürosunun yüzlerce paravan şirketin kurulmasında danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıkmıştı.
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