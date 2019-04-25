Erdoğan 'tabutta yollarız' dedi, Şafak Ayini'ne hiçbir Türk alınmadı

Türk makamlarının, Avustralyalı yetkililere (dün gece gerçekleştirilen) Şafak törenine Türk vatandaşlarının katılmaması yönünde tavsiyede bulunduğu, bu tavsiye doğrultusunda “güvenlik” gerekçe gösterilerek Avustralya Gaziler Bakanlığı’nın tören alanına rehberler dahil Türklerin giremeyeceğini duyurdu.





'KAYIT KABUL EDİLMEDİ'





Avustralya Gaziler Bakanlığı’nın etkinliklere ilişkin açıklamasına Cumhuriyet Gazetesi ulaştı. Ozan Çepni'nin haberine göre açıklamada, “Türk yetkililer, Avustralya Gaziler Bakanlığı ve Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri’ne 25 Nisan’da Gelibolu’daki Anzak günü hizmetinde Türk vatandaşlarına katılım kayıtlarını kabul edemeyeceğimizi bildirdiler” denildi. Türk yetkililerin 2015’te de benzer bir karar verdiğinin amınsatıldığı açıklamada, “Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri her zaman Türk vatandaşlarına katılımlarından memnuniyet duydular. Bu karar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar ve diğer kayıtlı misafirlerin Çanakkale’ye seyahat etmesini engellemeyecek ve etkilemeyecektir" ifadeleri yer aldı. Karar rehberler, tur operatörleri ve şoförleri de kapsadığı öğrenildi.







ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ





Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda saldırısı sonrası “Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler. Kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" demiş, açıklama Avustralya ve Yeni Zellanda’dan tepkilere neden olmuştu.