Bütün hesap değiştirme operasyonlarına rağmen enflasyon düşmüyor...

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, yurt içi üretici fiyat endeksi ise Şubat'ya bir önceki aya göre yüzde 2,68 arttı.Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış yüzde 2,57 ile sağlık grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 4,09 ile giyim ve ayakkabı oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,09 oranında düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 15,66 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 1,12 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu



İstatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBBS) ikinci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 2,57 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,73 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti. Şubat 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 32 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 269 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Yİ-ÜFE



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,82, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,49, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 21,10, su sektöründe yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla artış elektrik ve gaz sektöründe gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 21,10 ile elektrik ve gaz, yüzde 7,57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,71 ile ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri ise bir önceki aya göre yüzde 1,11 düşüş gösterdi.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.



TEK HANE BEKLENTİSİ YİNE GERÇEKLEŞMEDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomi yönetimi, alınan tedbirlerle enflasyonun 2018'in ilk çeyreğinde tek haneye ineceği yönündeki açıklamalarına rağmen Şubat ayında da yaşanan yüksek artışa bakıldığında tek haneli enflasyon hedefin hala çok uzak görünüyor.