Samanyolu Haber /Spor / Ünlü futbolcunun ölüm sebebi ile ilgili savcıdan flaş açıklama /05 Mart 2018 10:39

Ünlü futbolcunun ölüm sebebi ile ilgili savcıdan flaş açıklama

Fiorentina takımı kaptanı Davide Astori’nin uykusunda hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Udinese Başsavcısı Antonio de Nicolo futbolcunun ölüm nedenine ilişkin konuştu.

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Futbol dünyasını şoke eden Fiorentinalı futbolcu Davide Astori'nin ölüm sebebi belli oldu. 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori dün sabah, takımıyla kamp yaptığı otel odasında ölü bulunmuştu. Udinese Savcılığından yapılan açıklamayla milli futbolcunun ölüm sebebi duyuruldu. Herkes futbolcunun kalp krizi, dolaşım bozukluğu gibi nedenlerden hayatını kaybettiğini düşünürken sürpriz bir açıklama geldi.

Başsavcı: ‘Belki tuhaf gelecek ama…'

Udinese Başsavcısı Antonio de Nicolo, deneyimli futbolcunun ölümünün gerçekleşme nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada “Belki size tuhaf gelecek ama Davide Astori'nin doğal nedenlerle bağlantılı olarak kalp dolaşım durmasından öldüğü düşüncesi var” dedi.
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