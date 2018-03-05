Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da andıktan iktidar çıkmadı.. Merkez partiler çöktü... /05 Mart 2018 10:22

İtalya'da andıktan iktidar çıkmadı.. Merkez partiler çöktü...

İtalya’da yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, hiçbir parti hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamazken yeniden seçime gidilmesi ihtimali ortaya çıktı. Seçimden çıkan başka bir sonuç da seçmenin merkezin dışındaki partilere daha çok ilgi göstermeye başlaması.

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Seçime katılım yüzde 74 ile beklenenden düşük kaldı. İlk sonuç tahminlerine İtalya’daki üç ana siyasi bloktan hiçbiri tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. Seçimde iktidara gelebilmek için bir partinin ya da ittifakın yüzde 40’lık oy oranına ulaşması gerekiyordu.

Eski başbakan Silvio Berlusconi’nin Forza Italia partisini de kapsayan sağ partiler ittifakı, yüzde 33-35 puan arasında tahmin edilen oy oranı ile en büyük seçmen grubunu oluşturdu ancak ilk tahminlere göre parlamentoda çoğunluk sağlamaktan çok uzak. Bu ittifakın oy oranının yüzde 36’nın üzerinde olması bekleniyordu.

İtalya’daki kurulu düzen ve politikalara karşı olan ve kendisini ne sağda ne solda diye niteleyen ‘5 Yıldız Hareketi’ ise seçmenin artan desteğiyle ülkenin en büyük siyasi partisi oldu. 5 Yıldız Hareketi’nin yüzde 32.5 dolayında bir orana ulaştı.

Matteo Renzi liderliğindeki sol ittifakı da yüzde 24-28 seviyesinde.

Kesin sonuçların ortaya çıkmasından sonra partiler koalisyon görüşmesi yapacak ancak parti ve grupların seçim öncesi beyanları koalisyona girmeme yönünde olmadığı için İtalya’da yeni bir seçim ihtimali yüksek görünüyor.

Siyasi istikrarsızlıklarla meşhur olan ülkede, cumhuriyetin ilan edildiği 1946’dan bu yana 64 hükümet kuruldu.
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