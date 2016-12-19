Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık açıkladı... 96 firma, 150 ürün /19 Aralık 2016 18:15

Bakanlık açıkladı... 96 firma, 150 ürün

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda 96 firmaya ait 150 parti ürünün, taklit veya tağşiş yaptığı belirtildi. İşte o gıdalar...

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Aralarında et, süt, bal, çikolata, kahve, bitkisel yağ, yoğurt gibi gıdaları üreten bazı firmaların, 150 parti ürününde, taklit veya tağşiş yapıldığı duyuruldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sitesinde kamuoyuna duyurduğu listede 96 firma bulunuyor.

Listedeki ürünlerde taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilavesi olduğunun tespiti bilgisi verildi.
Listede;

30 adet ayçiçek ve zeytin yağı üreticisi firma
29 adet sucuk, köfte, kebap, kıyma gibi et ürünleri üreten firma
28 adet yoğurt, tulum peyniri ve tereyağı üreticisi olan firma
3 adet bal firması
1 adet kahve ve 3 adet de çikolata üreten firma yer alıyor.

Ayrıca listede, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten 3 adet takviye edici gıdalar üreten firmanın adı geçiyor.



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