George Soros''tan dikkat çeken bağış...

?18 milyar dolarlık transfer sayesinde 30 milyar dolar üzerinde kaynağa kavuşan OSF, böylelikle Bill & Melinda Gates'in 40 milyar dolarlık kuruluşunun ardından ABD'deki en zengin 2. vakıf oldu.

Soros'un vakfa yaptığı bu büyük çaplı bağış bugüne kadar açıklanmamıştı.

FORBES BİLE SOROS'UN BAĞIŞINI FARK ETMEDİ

Dünyadaki en zengin kişilerin servetini takip eden Forbes'un bile söz konusu bağıştan haberdar olmadığı kaydedildi.

Düne kadar Soros, 23 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un ‘Dünyanın en zenginleri' listesinde 38. sırada yer alıyordu.





Soros'un, vakfa yaptığı bağışın ardından birkaç milyar dolara gerileyen servetiyle, listede de alt sıralara inmesi bekleniyor.





Öte yandan Soros'un ölene kadar veya öldükten sonra da servetinin geri kalanını bağışlamayı planladığı belirtildi.





Açık Toplum Vakfı, başta insan hakları, eğitim ve medya olmak üzere kamu sağlığı, hukuk ve ekonomi gibi alanlarda da çalışmalarda bulunuyor ve birçok ülkeye yaptığı bağışlarla biliniyor.