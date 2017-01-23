Erdoğan işareti vermiş .Bundan sonraki adım Eyalet sistemi mi?

Muhalefetten ve Sivil toplum örgütlerinden başkanlık sistemiyle birlikte bir rejim değişikliği ve özerklik tehlikesi barındırdığına dair uyarılar gelmişti. Ancak Erdoğan ve AKP, bunun bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğunu savunmuştu. Ancak Ümit Özdağ, 2004’teki Erdoğan’ın Fatih Altaylı’ya verdiği demeçte Erdoğan’ın başkanlık sistemiyle birlikte eyalet sisteminin de beraberinde getirilmesi gerektiğini anlatan sözlerini hatırlatarak rejim değişikliği uyarısını yinelemiş oldu.