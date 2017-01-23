Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan işareti vermiş .Bundan sonraki adım Eyalet sistemi mi? /23 Ocak 2017 09:34

Erdoğan işareti vermiş .Bundan sonraki adım Eyalet sistemi mi?

Bundan sonraki adım Eyalet sistemi mi? Bu soru herkesin aklında . 2004 yılında Fatih Altaylı'nın programında açıklama yapan Erdoğan başkanlık sistemiyle birlikte eyalet sisteminin de beraberinde getirilmesi gerektiğini anlatmış.

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Muhalefetten ve Sivil toplum örgütlerinden başkanlık sistemiyle birlikte bir rejim değişikliği ve özerklik tehlikesi barındırdığına dair uyarılar gelmişti. Ancak Erdoğan ve AKP, bunun bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğunu savunmuştu. Ancak Ümit Özdağ, 2004’teki Erdoğan’ın Fatih Altaylı’ya verdiği demeçte Erdoğan’ın başkanlık sistemiyle birlikte eyalet sisteminin de beraberinde getirilmesi gerektiğini anlatan sözlerini hatırlatarak rejim değişikliği uyarısını yinelemiş oldu.
<< Önceki Haber Erdoğan işareti vermiş .Bundan sonraki adım Eyalet sistemi... Sonraki Haber >>

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Meclis'te "ı love you Yelizzzz" sesleri

Meclis'te

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:39:11