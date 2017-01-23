Samanyolu Haber /Gündem / Nasıl yani... Ünlü Vali'nin de pasaportu iptal! /23 Ocak 2017 11:12

Nasıl yani... Ünlü Vali'nin de pasaportu iptal!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından elinde otomatik silahla görüntü veren Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un da aralarında bulunduğu beş valinin pasaportlarının da iptal edildiği ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yaptığı araştırmada il özel idareleri ve belediyelerin yanı sıra valilikler de incelemeye alındı.

Bank Asya ve Kimse Yok Mu Derneği bağlantısı

DDK’nın MİT ve MASAK gibi kurumlardan edindiği bilgiye göre, Coş da dahil olmak üzere valiler Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan’ın  Bank Asya’da hesabı bulunduğu ve Kimse Yok Mu Derneği’ne bağış yaptığı tespit edildi. Valilerin pasaportları iptal edildi.

Coş, Sakarya’da darbe girişimi sırasında elinde otomatik tüfekle valilik önünde verdiği görüntülerle gündeme gelmişti.
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