IŞİD'li terörist gerçekse görüntüler de mi gerçek

Suriye’de IŞİD'in iki Türk askerini yaktığı iddia edilen görüntülerdeki terörist bulundu. Yani kimliği tespit edildi. Havuz Medyasına servis edilen bilgiye göre teröristin adı Hasan Aydın



Daha sonra ortaya atılan bilgilere göre Aydın’ın 3 ağabeyi yakalanmış, Remzi ve Recep Aydın tutuklanırken, Davut Aydın ise serbest bırakılmıştı.





Şimdi de Hasan Aydın’ın, Adana’da polisin ilk olarak 2012 yılında düzenlediği El Kaide terör örgütü operasyonunda gözaltına alınıp bırakıldığı, sonra da 2015’de Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken askeri malzemeler ve Drone ile birlikte yakalandığı ve yine serbest kaldığı ortaya çıktı.





Peki bu bilgileri açıklayan emniyet ve MİT yetkilileri nedem şu soruları cevapsız bırakıyor.

Askerlerimizi kaçıracak kadar terör örgütüne bulaşmış bir isim niçin serbest kalır?

17 Aralık sonrasında El Kaide ve IŞİD'de gösterilen müsamahadan bu teröristler ne kadar yararlanmıştır?





Daha da önemlisi Fotoğraftaki terörist gerçekse görüntüler de mi gerçek. Yakıldığı iddia edilen askerlerin durumu ne oldu.?

Hadi Emniyet ve MİT yetkilileri bu soruların cevabını vermemiş. Peki bu haberleri yapan meslektaşlar niçin mesleklerine ihanet edip işlerini düzgün yapmıyor ve bu soruları muhataplarına sormuyor.



