'Bulunduğunuz ülkedeki Pakistan makamlarına dilekçe verin'

Ahmet Bozkuş’un youtube kanalındaki programına katılan ve biri Mesut Kaçmaz’la aynı gün kaçırılan Pakistan’daki 2 Türk eğitimci önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyaya seslenen eğitimciler, gönüllülerden bulundukları ülkelerdeki Pakistan Büyükelçilikleri ile konsolosluklarına gidip, dilekçe vermelerini istedi ve şunları söyledi:

“Özellikle ABD ve Avrupa’da bulunan insanlar mümkünse konsolosluklara gitsinler. Bu mesele ile ilgili dilekçe versinler ve açıklama istesinler. Bunları görüntülerini de çekip yayınlasınlar. Biz mümkün olduğunca bunu uluslararası dünyada mesele haline getirmek istiyoruz. Etkisi çok fazla oluyor. Yurtdışında olan bir haber Pakistan medyası tarafından anında kullanılıyor. Bu doğrultuda insanlar sosyal medya desteklerini de esirgemesinler. Bütün bu gayretler önemli. Çünkü bunlar medya kanalıyla buradaki ilgili kişilere hemen ulaşıyor.” dedi.

Konuyu Pakistan Meclisi’nde gündeme getiren Milletvekili Syed Ali Raza Abidi şunları söylemişti:





“Bugünlerde Pakistan’ın her yerinden kayıp insanlara dair haberler alıyoruz. Bu konu Aşure günü de protesto edildi. Partimiz de bu konuyu farklı protestolarla dile getirdi. Biz protesto ettiğimizde bizim hakkımızda, “Kendileri adam kaçırıyor ve ardından birdenbire serbest bırakıyorlar” diyorlardı. Şu ana kadar 134 MQM mensubu kayıp, 136 Şii kardeşimizden haber alınamıyor.”





“En garibi de, son günlerde kaçırılan ve uzun yıllardan bu yana burada yaşayan bir Türk aile. Bu öğretmen aile, Erdoğan’ın iktidara geldiği yıllardan bu yana Lahor’da yaşıyor. BM mülteciler yüksek komiserliği belgeleri olmasına rağmen, bir gece kimliği belirsiz kişiler evlerini basarak ebeveynleri ve kızlarını kaçırdı. Son bir haftadan bu yana bu insanlardan haber alınamıyor. İçişleri Bakanı koşa koşa mahkemeye gitmeyi çok iyi biliyor ama bu konularda hiç konuşmuyor. Evet efendim! Burası bir muz cumhuriyeti midir yoksa anayasal hukuk devleti Pakistan mıdır? Bu konuyla ilgili sesimizi yükseltmek hepimizin görevi ve bu tür olayların tekrarının önlenmesi şart. Lütfen, hem bu yüce meclisin, hem de sizlerin ve İçişleri Bakanının dikkatini bu konu üzerine çekmek istiyorum. Bu konunun halledilmesi için gerekli adımlar atılsın ve kaçırılan aile bir an önce tutuldukları yerden salınsınlar.”







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