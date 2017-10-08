Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 3 Türk genci trafik kazasında hayatını kaybetti /08 Ekim 2017 17:15

Almanya'da 3 Türk genci trafik kazasında hayatını kaybetti

Almanya'nın Hessen Eyaleti Butzbach kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk genci hayatını kaybetti.

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Kazada yaralanan 18 yaşındaki genç kız ise hastaneye kaldırıldı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre kaza, Windhofkurve olarak adlandırılan Butzbach ve Langgöns arasında meydana geldi. 23 yaşındaki kadın sürücü, karşı yönden gelen tır çekme aracı (çekici) ile çarpıştı. İtfaiye, hurda haline dönen araçtan 4 kişiyi güçlükle çıkarabildi.

Kazada aracın içindeki ikisi kuzen olan ve Hatay Samandağlı sürücü Paula Yalman’ın Bad Vilbel'den, yanında oturan 20 yaşındaki kız arkadaşı Julia Kabaca ve 18 yaşındaki kimliği açıklanmayan kızın Butzhbach’tan, arkada oturan 20 yaşındaki Kayserili Kazım Cihan'ın Offenbach'tan oldukları bilgisi verildi.

Savcılık, kazanın incelenmesi için bir uzman görevlendirdi ve arabanın emniyet altına alınmasını istedi.
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