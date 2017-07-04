Bülent Arınç o yazıyı tavsiye etti

Bülent Arınç: Okumanızı tavsiye ediyorum





Dinçer, "AK Parti'nin tutumu geçmişin mağdur ve mazlumunu hiç yansıtmıyor" demişti.





Dinçer, Habertürk'te yayımlanan yazısında AKP yönetiminin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne karşı tavrını eleştirmiş; '28 Şubat' hatırlatması yaparak "O gün darbe yanında durarak 'insan hak ve özgürlüklerini' ihlal eden parti 'Adalet' diye yürüyor; o günün 'Demokrasi' diyerek yürüyen mağdurları ise devletten ve 'güvenlikten' yana duruyor" ifadesini kullanmıştı.

Dinçer, yazısının devamında şunları kaydetmişti:

"Bu yolları teröristler yürüsün diye yapmadık' demek veya Kılıçdaroğlu’nun kalacağı yere tezek dökmek gibi densizlikleri AK Parti adına genelleştirmeyi hiç düşünmesem bile Cumhurbaşkanı’nın, hükümet üyelerinin ve parti sözcülerinin demeçleri, rakibin stratejisine uygun seviyede davranmak yerine, genel bir hafife alma ve suçlama tavrı içinde olunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Anlaşılan, AK Parti yöneticileri olayı 'kişi' ve 'parti' eylemi olarak görüyor ve sadece onlarla sınırlandırıyor."







