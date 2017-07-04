Dışişleri'nden Almanya'ya pankart notası

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya nota verdi



Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yapılan eylem nedeniyle Almanya’ya nota verdi.







Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Berlin’de Başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz” denildi.





Pankartta "Bu arabayı istiyor musun? Diktatörü öldür" yazıyor.





Pankartta yer alan liderlere şiddet çağrısı yapıldığı belirtilen açıklamada, Alman polisinin gösteriye müdahale etmemesi “vahim” olarak değerlendirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:







“Almanya’da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin rahatsızlığımız Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’ne ve bir Nota ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmiştir.

















Başbakanlık binasının önünde gerçekleşen bu olayın hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir yönü bulunmamaktadır. Şiddete açıkça teşvik içeren bu durum karşısında Alman makamlarının ivedilikle gerekli her türlü tedbiri almasını bekliyoruz.”