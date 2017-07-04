Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'in Adalet Yürüyüşü korkusu /04 Temmuz 2017 23:59

Perinçek'in Adalet Yürüyüşü korkusu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’yle CHP ve HDP arasında seçim ittifakının amaçlandığını savundu.

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Doğu Perinçek: Bu yürüyüş CHP’nin bonzaisidir

 Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan Perinçek, HDP heyetinin ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek ziyaretinde bulunmasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Bu yürüyüş CHP ile HDP’nin bir seçim ittifakı yürüyüşüdür. Bu yürüyüş CHP’nin bonzaisidir. Bakın bu yürüyüşte bulunan insanları PKK’nın üst düzey yöneticileri yollamıştır. Sorun bunu inkar edemezler. Buradan tekrar söylüyorum. HDP yürünecek bir parti değil, kapatılacak bir partidir. Terör örgütüne lojistik destek veriyor. İnsan kaynağı sağlıyor. Çok açık söylüyorum. CHP Duran Kalkanlarla, Cemil Bayıklarla yürüyor. Bunlarla iktidara yürünmez. Çukura yürüyor.”
 
‘Uyuştura uyuştura alıştırmaya çalışıyorlar’
 
Bu yürüyüşle CHP tabanının HDP’yle ittifaka alıştırılmak istendiğini öne süren Vatan Partisi’nin lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Bonzai gibi. Uyuştura uyuştura alıştırmaya çalışıyorlar. HDP’yi meclise sokan CHP bu şekilde AKP’yi düşürme planı yaptı. Ancak bunun olmayacağı belli. Onlara söyledik PKK’ya değil, MHP’ye gidin diye. Bizi dinlemediler. Bakın dün CHP PKK ile yürüdükten sonra yüzde 49 yüzde 19’a düşmüştür. Burdan ne çıkar? ABD’nin projesi çıkar.”
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