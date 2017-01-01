Bağdat’ta iki ayrı intihar saldırısı

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat’ın merkezindeki El-Sinak çarşısında iki ayrı bombanın infilak etmesi sonucu en az 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.





Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Saad Maan da, iki canlı bombanın kendilerini havaya uçurduğunu söyledi.





Araç yedek parçaları ile elektronik aletlerin satıldığı El-Sinak çarşısının her gün binlerce kişinin gittiği işlek bir alışveriş merkezi olduğu belirtildi. Saldırı sonucu ayrıca çok sayıda mağazada yangın çıktığı haber verildi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.





IŞİD, Irak'ta sivilleri hedef alan çok sayıda saldırı düzenlemişti. Irak ordusu IŞİD’in kalelerinden sayılan Musul’da kontrolü yeniden sağlamak için başlattığı operasyonu sürdürüyor.