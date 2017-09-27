Samanyolu Haber /Gündem / Bugün seçim olsa büyük sürpriz var! /27 Eylül 2017 08:09

Bugün seçim olsa büyük sürpriz var!

Sonar Araştırma Şirketi'nden bir son dakika anketi geldi. Son seçim anketi yayınlandı. Araştırma sonuçları, AKP'nin oy kaybına dikkat çekerken 5 partili Meclis'i işaret ediyor.

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Sonar Araştırma Şirketi’nin son seçim anketi yayınlandı.  Yayımlanan araştırma sonuçlarına göre AKP’nin oy kaybı dikkat çekti. Ankete göre; kararsızlar dağıtılınca  AKP yüzde 38.2, CHP ise yüzde 28.4 olarak hesaplandı.
DİĞER PARTİLER SINIRDA
Araştırmaya göre; HDP yüzde 10.6, MHP ise 10,1 oy oranına sahip.  MHP’den ayrılıp yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener’in partisinin oy oranı ise yüzde 10.8.


YA 5 PARTİLİ YA DA 2 PARTİLİ MECLİS

Araştırma notunda ise şöyle deniliyor: “Araştırma sonuçları 5 partili bir Meclis’i gösteriyor olmasına rağmen hata payı göz önünde bulunduruluduğunda 2 partili bir Meclis ihtimali de diğer partiler açısından bir risk kabul edilebilir.”

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