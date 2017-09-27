Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, eğitim kalitesinde sonuncu /27 Eylül 2017 08:01

Türkiye, eğitim kalitesinde sonuncu

UNICEF raporuna göre, Türkiye eğitim alanında 41 ülke arasında sonuncu sırada yer aldı.

SHABER3.COM


UNICEF’in çocukların refah şartlarına yönelik Perşembe günü açıklanan raporunda Türkiye, 41 ülke arasında 36’ıncı sırada geldi; “eğitim kalitesi” kategorisinde ise sonuncu sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in İtalya’da bulunan Innocenti Araştırma Ofisi’nin geçen Perşembe günü açıkladığı “Geleceği kurma: Çocuklar ve Zengin Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” adlı raporuna göre, refah durumu orta ve yüksek ülkelerde yaşayan her beş çocuktan biri göreceli yoksulluk içinde yaşıyor. 

41 ülke mercek altında

BM araştırmasında aralarında Türkiye’nin yer aldığı ortalama refah düzeyi orta ve yüksek seviyedeki 41 ülkedeki çocukların durumu mercek altına alındı. DW Türkçe’nin haberine göre, UNICEF tarafından çocukların hayat şartlarına yönelik birçok kategoride hazırlanan ülkelerin performans raporuna göre Türkiye genel sıralamada 41 ülke arasında 36’ncı sırada yer aldı. Toplam dokuz kategoride yapılan araştırmada çocukların şartlarının en iyi olduğu ülke Norveç olarak belirlenirken, Norveç’i Almanya takip etti. Almanya’yı ise sırasıyla Danimarka ve İsveç izledi. Orta ve yüksek refah düzeyine sahip 41 ülke arasında çocuklarının şartları bakımından en kötü notu ise Şili aldı. Bulgaristan performans listesinde 40’ıncı sırada Romanya’da 39’uncu sırada geldi. 

Türkiye, eğitim kalitesinde sonuncu

Raporun eğitim düzeyi kategorisinde de büyük eksiklikler dikkat çekiyor. En başarılı eğitim sistemine sahip olduğu kabul edilen Finlandiya ve Japonya’da bile 15 yaşındaki gençlerin beşte birinin okuma ve hesaplama konusunda asgari becerilere sahip olmadığı vurgulanıyor. Türkiye “Quality Education” (Eğitim kalitesi) kategorisinde ise en son sırada yer aldı.
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