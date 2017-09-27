Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter 140 karakterlik sınırı aştı... /27 Eylül 2017 08:22

Twitter 140 karakterlik sınırı aştı...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Twitter, kurulduğu günden bu yana belirlediği 140 karakterlik sınırlamayı genişletmeye hazırlanıyor.

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Karakter sınırlamasının 280'e çıkarılacağını duyuran Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, 280 karakterlik ilk tweet'i paylaştı.
?Yapılan açıklamada, Korece, Çince ve Japonca gibi tek bir karakterle çok daha fazla anlamın aktarılabildiği dillere nazaran, Latin alfabesinin kullanıldığı İngilizce gibi dillerde tek karakterde istenilen anlamın ifade edilemediği belirtilerek, 280 karakter uygulamasının Japonca, Çince ve Korece'de geçerli olmayacağı belirtildi.

Konuya dair Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:



?Twitter kurucusu Jack Dorsey'in konuya ilişkin paylaşımı da 140 karakteri aştı:


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