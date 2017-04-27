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Bugün Dünya'da ve Türkiye'de neler oldu
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27 Nisan 2017 21:56
Bugün Dünya'da ve Türkiye'de neler oldu
İşte MC TV'nin ana haber bülteni
MC TV Ana Haber Bülteni
MC TV ana haber bülteni ile Türkiye'de ve dünyada neler yaşandığının özeti
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MC TV Ana Haber Bülteni
MC TV Ana Haber Bülteni (27 Nisan 2017)
MC TV ANA HABER BÜLTENİ
26 Nisan 2017 MC TV Ana Haber Bülteni
Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma
AKP'nin meczup trolü Fatih Tezcan, hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine geldiği Bakırköy...
Büyük şirketlerden Türkiye'ye kötü haber
İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, referandumda kabul edilen anayasa değişikliği...
Meczup Aktrol Fatih Tezcan hakkında soruşturma
AKP'nin meczup trolü Fatih Tezcan, hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine geldiği Bakırköy...
İşte açığa alınan 9103 polisin isim listesi
Dün gece itibariyle Emniyet teşkilatında 9103 polis daha açığa alındı
İlk kez bu netlikte ifade edildi!
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Hollandalı siyasetçi Kati Piri'nin bu yılki raporu da...
Mahkemeye Erdoğan kuşatması
Tahliye edildikleri gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yürütüğü soruşturma...
23 Nisan çocuğunun konuşmasından dolayı öğretmeni açığa alındı
23 Nisan'da bakan koltuğuna oturan ve tartışmaya yol açan "Medeniyetler ittifakı girişimimiz, kültürler...
Denizli hapishanesinde edilen dua!
Tek parti, Kur'an Nurunu söndürmeye kararlıydı. Denizli'ye hapis edilen Said Nursi, zehirlenerek...
15 Temmuz savcısından çok ilginç itiraflar...
15 Temmuz iddianamesinde hangi itiraflar var, bunlara rağmen AKP ve Erdoğan yalanlarına refleks göstermeyenlerin...
'Vatan haini değilim'
Emniyet Teşkilatı'na yönelik son cadı avında meslekten uzaklaştırılan TBMM Daire Başkanlığı'nda...
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MC TV Ana Haber Bülteni
Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma
Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi
Bir tek derdimiz var bizim...
Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti
MC TV ANA HABER BÜLTENİ
Hocaefendi'den önemli dua....
MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)
Deprem anı kameralara böyle yansıdı
MC TV ANA HABER BÜLTENİ
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Meczup Aktrol Fatih Tezcan hakkında soruşturma
15 Temmuz savcısından çok ilginç itiraflar...
Flaş! NATO'dan kritik uyarı
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