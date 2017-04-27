Samanyolu Haber /Dünya / Yurt Dışındaki vatandaşları fişlemek için Büyükelçilikler harıl harıl çalışıyor /27 Nisan 2017 21:46

Yurt Dışındaki vatandaşları fişlemek için Büyükelçilikler harıl harıl çalışıyor

Yurt Dışında yaşayan vatandaşları fişlemek için Büyükelçilikler harıl harıl çalışıyor En son örnek Kenya

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Kenya'daki elçilikler, işlem yaptırmak isteyenlere 'fişleme formu' doldurtuyor! Kenya'daki Türk Büyükelçilikleri'nde işlem yaptırmak isterseniz önce 'fişleme formu'nu doldurmanız gerekiyor.. İşte o skandal form...  

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk Büyükelçilikleri hakkında gelen 'fişleme' ve 'casusluk faaliyeti' haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. AKP'nin kolu gibi çalışan Büyükelçiliklerde, Hizmet Hareketi'ne yakın insanların işlemleri yaptırılmıyor, pasaportlara el konuluyor, her türlü zorluk çıkartılıyor.

Son olarak Kenya'daki büyükelçiliklerde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlara verilen bir form, skandalı gözler önüne serdi.
 
İŞTE O FİŞLEME FORMU:


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