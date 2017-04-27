Bazı AKP'liler Perinçek koalisyonundan rahatsız

Son dönemde Mavi Marmaracılara edilen laflardan dolayı AKP ve Saray'dan ses çıkmamasına fena halde içerleyen AKP'li yazar Hakan Albayrak Havuz Gazetelerinden Karar'da yazdığı yazısında AKP'ye uyarılarda bulundu. Özellikle Son günlerdeki Perinçek Erdoğan koalisyonuna dikkat çeken Albayrak AKP'yi mayışmakla suçladı









Meselâ Doğu Perinçek’in grubu…





Düne kadar “Ordu göreve!” diye bağıran adamlar…





Refahyol hükümetini devirme operasyonunun önde gideniydi bunlar.





Yıllarca Erdoğan’a sövüp saymanın da önde gideni oldular.





Şimdilerde ise Erdoğan’a çiçekler sunuyorlar.





Bizim bazı arkadaşlarımız da buna istinaden onlara muhabbet gösteriyorlar.





Kimseyi sabit olmayan bir suçtan ötürü yargılayamayız, ama orduda da temsil edildiğini bildiğimiz ‘Aydınlıkçılar’ın yeni stratejisi karşısında hemen mayışmak da olacak şey değil.





Bazı iddialara bakılırsa polis teşkilatında bu grubun önünü açacak kadar mayışanlar var, bu iddiaların doğru olduğuna ihtimal vermek istemem fakat konuya eğilmekte fayda olsa gerek.