Samanyolu Haber /Gündem / Bu yıl öğretmen ataması yapılmayacak /04 Eylül 2017 21:07

Bu yıl öğretmen ataması yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen ataması konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, “Bütçe Meclis’e sunulsun. Meclis’ten çıkacak rakamdan sonra 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Bu yıl öğretmen ataması yapılmayacak


Yılmaz, memleketi Sivas’ta bayram ziyaretleri kapsamında Gürün İlçesi’ne gitti.

Gürün Ulu Camisi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yılmaz, bayramlarda aile ziyaretlerinin önemini anlattı.

Bayramlaşma sonrası basın mensuplarının önümüzdeki dönemde öğretmen ataması yapılmasına yönelik sorusunu cevaplayan Bakan Yılmaz, “Önümüzdeki yıl, yani yeni yılda, 2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe meclise sunulsun. Meclisten çıkacak rakamdan sonra 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.
<< Önceki Haber Bu yıl öğretmen ataması yapılmayacak Sonraki Haber >>

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:38:28