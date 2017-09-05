Samanyolu Haber /Dünya / 'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar' /05 Eylül 2017 01:20

'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar'

Merkezi Tayland'da olan "The Arakan Project" adlı insan hakları kuruluşunun direktörü Chris Lewa, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılarına ilişkin, "Ordu ve diğer sivillerin, arkalarında delil bırakmamak için öldürdükleri kişilerin cesetlerini toplayarak yaktıklarını tespit ettik." dedi.

SHABER3.COM


Lewa, BBC'ye yaptığı açıklamada, kuruluşun Arakan'daki şiddet olaylarını izlediğini belirterek, Rathidaung kentinde sadece bir yerleşim yerinde en az 130 Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Aynı bölgedeki üç diğer köyde de "onlarca" Arakanlı Müslümanın öldüğüne yönelik duyumlar aldıklarını kaydeden Lewa, "Güvenlik güçleri köyleri kuşatarak insanlara rastgele ateş ediyor. Ayrıca geçen yıl ekim ayındaki olaylara kıyasla, şu andaki olaylarda Budist halktan daha çok sayıda kişinin orduya yardım ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Arakan'da ordunun operasyonlara devam ettiğine işaret eden Lewa, "Ordu ve diğer sivillerin, arkalarında delil bırakmamak için öldürdükleri kişilerin cesetlerini toplayarak yaktıklarını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 87 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.



Akdeniz’de arama-kurtarma faaliyetinde bulunan STK’dan Arakan kararı

Malta’da üç yıl önce Akdeniz’i geçmeye çalışan göçmenlerin can kaybını önlemek amacıyla kurulan Migrant Offshore Aid Station'dan (MOAS) yapılan basın açıklamasından, operasyonların Akdeniz’den Güneydoğu Asya’ya kaydırılması kararı alındığı bildirildi.

MOAS, kararını, "denizde kurtarılanların hoş karşılanmadığı ve güvenli limana taşınma garantisinin olmadığı bir düzenin parçası olmak istememe" gerekçesine dayandırdı.
<< Önceki Haber 'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar' Sonraki Haber >>

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:13:42