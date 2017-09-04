Samanyolu Haber /Spor / Lucescu Hakem hatalarına sığındı /04 Eylül 2017 21:05

Lucescu Hakem hatalarına sığındı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile yapacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile yapacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ukrayna maçındaki hakem hatalarına değinen Rumen teknik adam "Açıkçası ben, yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Lucescu "Şu an için Ukrayna maçıyla ilgili konuşmak zor. Ben mucize yapamam  Sahaya çıktığında oyunu kontrol eden bir ekip oluşturmak istiyorum. Ukrayna grupta organizasyon açısından en iyi oynayan ekip. Hakem hatalarını hepiniz gördünüz. 5 ciddi hata yapıldı. Yediğimiz iki gol, Cenk için çalınan ofsayt, verilmeyen penaltımız... Bu düzeyde, bu seviyede ben böyle bir hakemlik görmedim. Ukrayna yedek kulübesinde 3 tane İspanyol görevli vardı. UEFA'dan, Collina'dan, hakemlerden resmi bir özür bekledim ancak bu özür henüz gelmedi. Onların hataları bizlerin emeklerine etki ediyor. Benim için 2 zor gün geçti. Oyuncuları hiçbir şey olmamış gibi motive etmek oldukça güç oldu. Açıkçası ben, yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi de de maç saatini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lucescu "Ukrayna yedek kulübesindeki 3 İspanyol kimdi?" sorusuna "Bu sorunun cevabını bulmak gazeteci olarak sizin göreviniz. Tek bir takım aleyhine 5 hakem hatası yapıldı. Skoru tayin eden hatalar. Belki 1-0 kazanacaktık. Futbolda her zaman iyi olan kazanmıyor ve futbol bu yüzden seviliyor. 3 kişiden 2'si yardımcı antrenör (Raul Riancho ve Andrea Maldera), biri de kaleci antrenörü (Pedro Jaro). Ayrıca Ukrayna bizden daha iyi oynadı, kabul ediyorum. Bu, olayın başka bir boyutu. Hırvatistan maçımızın gözlemcisi Rumen'di ama değiştirildi" yanıtını verdi.

Hırvatistan karşılaşmasına çıkacak kadroyla ilgili de konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü "Sahada iki takım olacak. Hırvatistan da iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Onların da puanı ihtiyaçları var. Oyuncularım gayet motive durumda. Fiziksel olarak daha iyi ve defansta daha iyi organize olabilecek bir kadro olacak. Farklı farklı oyuncularla oynamaya alıştık bu eleme gurubunda. Hırvatistan ise maksimum 14 oyuncuyla oynadı. Ben oyuncularımın iyi sonuçlar alarak yeniden hem halk hem de gazeteciler tarafından sevilen ve takdir edilen oyuncular haline gelmelerini istiyorum" dedi.
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