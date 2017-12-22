Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir dahil 60 sanığa müebbet talebi /22 Aralık 2017 09:28

İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir dahil 60 sanığa müebbet talebi

28 Şubat davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Org. Çetin Doğan’ın da bulunduğu 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Mütalaada ‘ İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir hükümeti devirmek istedi’ ifadesi yer aldı. Savcı aralarında Karadayı, Bir ve komuta kademesinin yer aldığı 60 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi, diğer sanıkların beraatini talep etti ve Ölen 4 sanık için davanın düşürülmesini istedi. Duruşma 8-9-10 Ocak 2018 tarihine ertelendi.
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